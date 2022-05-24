Обвал на дороге блокировал более десятка сел в Дагестане

Последствия устраняют спасатели

Обрушение горных пород на дорогу в горах Дагестана отрезало от "большой земли" более десятка сел. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В Рутульском районе в результате обвально-осыпного процесса между селами Гельмец и Кина без автомобильного сообщения остаются 13 населенных пунктов", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На месте происшествия работают дорожные службы и сотрудники МЧС. Спасатели устраняют последствия обрушения, передает "Интерфакс".

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