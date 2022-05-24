Артерии экономики: Путин призвал форсировать развитие транспортной инфраструктуры

Приоритет - восточное и южное направления

Российская экономика и в новых условиях обязательно будет открытой. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию транспортного комплекса. Президент подчеркнул - в ответ на действия Запада, который демонстрирует намерение закрыться от России, наша страна должна диверсифицировать транспортные потоки и прокладывать новые маршруты в направлении предсказуемых, ответственных партнёров.

Развитие транспортного комплекса России - важнейшая сфера. На этом президент страны заострил внимание в самом начале совещания с представителями профильных министерств и ведомств. За последние месяцы экономическая ситуация кардинально поменялась, причём не только в России, но и во всём мире. Поэтому развитие инфраструктуры должно гибко отвечать на вызовы.

"И в новых условиях российская экономика будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Действия некоторых стран и их желание закрыться от России - не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе - показали, насколько важно своевременно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров", - заявил Владимир Путин.

Президент в очередной раз напомнил: транспорт - это драйвер для любой экономики. Тем более, что в нашей стране на его развитие увеличены бюджетные расходы. Поэтому должны расти объёмы строительства автомобильных дорог, железнодорожных путей сообщения, речной и морской инфраструктуры. Здесь президент особо заострил внимание на проведении работ по углублению Волго-каспийского канала, что позволило бы увеличить интенсивность перемещения грузов по этому пути. Порты Астрахани и Махачкалы должны стать крупными логистическими узлами и важнейшими точками речного транспортного коридора по направлению с севера на юг и обратно.

Путин призвал ориентироваться на завтрашние потребности. И не забывать о том, что именно новые дороги формируют новые торговые потоки, а никак не наоборот. Ещё не так давно шли дискуссии относительно восточного полигона железных дорог. Мол, вложим миллиарды, а возить будет нечего.

"Время показало, что эти оценки были неточными, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано. Его загрузка гарантирована на годы вперёд. И также тенденции мы видим на южных маршрутах. Такие же тенденции, где резко растут объёмы грузоперевозок", - сказал Путин.

Немаловажно избавиться от волокиты. Не допускать срыва сроков. Все уже начатые работы - форсировать. Это касается развития транспортной инфраструктуры по всей стране. Кардинально поменять подход при дорожном строительстве. Уже на этапе проектирования закладывать запасы по мощности и возможности дальнейшего расширения и модернизации.

"Считаю правильным отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры. Когда исходя из только текущих потребностей оценивается грузовая база. А затем, отталкиваясь от этих оценок, проектируются и строятся маршруты. Закладывается их мощность. Потом её не хватает. Вот если действовать в такой статичной логике - всегда будем догоняющими. Пропускной способности всегда будет не хватать", - сказал глава государства.

Путин напомнил - уже через неделю наступит календарное лето. Скоро время отпусков. Всё больше людей выбирают Краснодарский край и Крым. Добраться до курорта в этом году можно на машине или поезде.

"На сегодня целый ряд южных аэропортов временно закрыты, в результате вырос спрос на железнодорожные билеты. Я знаю, что РЖД запустило дополнительные поезда из центра части страны на Чёрное море и очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение работало чётко, стабильно, без сбоев. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает там мощностей", - сказал Путин.

Все усилия по развитию международной торговли и транспортным перевозкам могут оказаться тщетными. Президент отметил, что зачастую грузы много времени теряют на пограничных переходах. Только оснащение по последнему слову техники сможет максимально сократить время простоя.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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