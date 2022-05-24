Россия ввела санкции против британских лордов

Список будет расширяться, предупредили в МИД

Членам Палаты лордов парламента Великобритании запрещен въезд в Россию. В "стоп-листе", опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, пока 154 имени. Отмечается, что это ответ на решение Лондона включить в санкционный список почти весь состав Совета Федерации.

"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики", — говорится в сообщении МИД.

Подчеркивается, что работа по расширению российского "стоп-листа" будет продолжена. В дипведомстве пояснили, что в список попали британские лорды, которые использовали свой авторитет для нагнетания антироссийских настроений в Британии. Кроме того, их деятельность способствовала русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов.

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