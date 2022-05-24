ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия ввела санкции против британских лордов

19:00
  • вторник
  • 24 мая 2022

Список будет расширяться, предупредили в МИД

Членам Палаты лордов парламента Великобритании запрещен въезд в Россию. В "стоп-листе", опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, пока 154 имени. Отмечается, что это ответ на решение Лондона включить в санкционный список почти весь состав Совета Федерации.

МИД запретил въезд в Россию 963 гражданам США
МИД получил итальянские предложения по мирному урегулированию на Украине

"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики", — говорится в сообщении МИД.

Подчеркивается, что работа по расширению российского "стоп-листа" будет продолжена. В дипведомстве пояснили, что в список попали британские лорды, которые использовали свой авторитет для нагнетания антироссийских настроений в Британии. Кроме того, их деятельность способствовала русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Великобритания
Великобритания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.