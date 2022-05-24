Торговым центрам разрешат разрывать договоры с ушедшими из России брендами

Магазины западных компаний не платят за аренду и не освобождают помещения

Российские торговые центры смогут досрочно разрывать договоры аренды с западными компаниями. Сегодня об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, в котором также участвовал первый зампред комиссии Сергей Собянин.

Глава кабмина Мишустин отметил, что в тексте договора между собственником и арендатором нередко есть пункт о том, что размер платежей зависит от выручки магазина. Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, помещения не торопятся освобождать, и их владельцам не платят. Так теперь не будет. Правительством приняты еще ряд мер по защите интересов бизнеса граждан. Одна из них касается пользователей смартфонов и планшетов.

"До недавнего времени в телефон можно было установить любой полезный контент. Однако этот передовой сегмент тоже оказался зависим от политической конъюнктуры – от санкционной одержимости, как называет это явление президент. Сейчас работа иностранных магазинов приложений в значительной степени ограничена. Чтобы сохранить доступ к привычным сервисам, принято решение о формировании условий для создания российского аналога магазина приложений. Это может стать ещё одним элементом обеспечения технологической независимости страны. После появления такой площадки она будет в обязательном порядке предустанавливаться на всех новых устройствах", - заявил Мишустин.

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