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Войска ДНР вошли в Красный Лиман

19:37
  • вторник
  • 24 мая 2022

Идет активная фаза освобождения города на севере Донецкой народной республики

Подразделения Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России вошли в Красный Лиман. Идет активная фаза освобождения города на севере Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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"Порядка половины населенного пункта - там уже находятся наши подразделения, поэтому Красный Лиман тоже скоро будет освобожденным населенным пунктом. Ну и дальше уже Святогорск, ну а там дальше Славянск", - сообщил Пушилин в эфире "Соловьев Live".

По словам главы ДНР, уже 28 населенных пунктов на севере Донецкой Народной Республики можно считать освобожденными. Днем ранее сообщалось, что в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана возобновились наступательные действия против ВСУ. Бои также продолжаются в районе города Гуляйполе в Запорожской области и города Угледар на западе Донецкой области.

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