Блогера Белоцерковскую заочно арестовали за фейки о российской армии

Писательница объявлена в международный розыск

Блогер Вероника Белоцерковская, известная под псевдонимом Белоника, заочно арестована судом по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом пишет "Пятый канал" со ссылкой на материалы Басманного суда Москвы.

Мерой пресечения для Белоцерковской избран арест на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Сейчас она находится за рубежом.

Предварительно, блогер дважды опубликовала в соцсетях ложную информацию об ВС России. Она объявлена в международный розыск.

Вероника Белоцерковская — автор кулинарных книг, предприниматель и издатель. Блогер является владелицей кулинарной школы во Франции. Предметом обсуждения не раз становились ее отношения с лидером "Ленинграда" Сергеем Шнуровым.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков о российской армии. В УК появилась статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". По ней грозит штраф до пяти миллионов рублей и до 15 лет лишения свободы.

Ранее из-за фейков о российской армии московский суд заочно арестовал основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки.

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