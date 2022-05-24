Чрезвычайное положение ввели в Венгрии из-за конфликта на Украине

Премьер заявил, что мир на грани кризиса

Чрезвычайное положение вводится в Венгрии с 25 мая. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объяснил такое решение конфликтом на Украине, который вызвал экономические потрясения в Европе.

"Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение", - заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Премьер Венгрии подчеркнул, что конфликт на Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности страны, передает Reuters. Ранее Будапешт оказался поддержать энергетическое эмбарго Евросоюза в отношении России.

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