Генпрокурор Украины признала возможность обмена Шишимарина

Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению

Обмен осужденного российского военного Вадима Шишимарина "технически возможен". Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"У нас сценарий развития событий может быть разным. Я говорила, что его могут обменять, как человека после приговора суда, технически это возможно. Я не хочу заходить в процессы обмена, это уже политика и дипломатия", - сказала Венедиктова в эфире всеукраинского марафона.

Венедиктова ранее утверждала, что Шишимарина обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области. Украинский суд признал российского военного виновным в "нарушении законов и обычаев войны" и приговорил к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. В Москве заявили, что дело "слеплено на коленке". Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не имеет много возможностей для защиты на Украине, но примет меры "по другим каналам", передает ТАСС.

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