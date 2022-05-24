Россия решила выйти из Болонской системы образования

Создается собственная система

Россия намерена выйти из Болонского процесса и создать собственную систему образования. Это подтвердили в министерстве науки и высшего образования.

"К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

С предложением вернуться к собственному, лучшему в мире опыту подготовки специалистов ранее выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он отметил, что российских студентов и преподавателей сейчас фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Минпросвещения и Минобрнауки будут взаимодействовать при переходе на новую систему, передает РИА Новости.

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