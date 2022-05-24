Роскомнадзор заблокировал доступ к четырем изданиям

Основание – требование генпрокуратуры

Сайты изданий "Интерфакс-Украина", "Вот так", "Сухуми.инфо" и "Telegraf.by" заблокированы Роскомнадзором. Основание для блокировки – требование генпрокуратуры России от 6 и 29 апреля, а также от 19 мая.

Поясняется, что доступ к ресурсам ограничен на основании статьи 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В ней говорится о блокировке сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях или недостоверную общественно значимую информацию.

Также ограничен доступ к новостному сайту "Львовский портал", русскоязычная версия латвийского портала "Открыто", страницы благотворительного проекта Unchain и движения "Настоящая Россия". Информация подтверждается универсальным сервисом Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"