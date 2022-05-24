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ВС России откроют коридор судам из Мариуполя к Черному морю

21:57
  • вторник
  • 24 мая 2022

Иностранные суда смогут выйти утром 25 мая

Гуманитарный коридор в направлении Черного моря предоставят Вооруженные силы России иностранным судам в порту Мариуполя. Они смогут покинуть порт с 08:00 мск 25 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 мск 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - сказал Мизинцев на брифинге.

Генерал напомнил, что акватория порта разминирована силами ВМФ России. Опасность для судов устранена, идут работы по восстановлению портовой инфраструктуры, передает ТАСС.

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