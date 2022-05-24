Экс-канцлер ФРГ Шредер отказался войти в совет директоров "Газпрома"

После начала спецоперации на Украине у политика возникли проблемы из-за тесных связей с Россией

Немецкий политик, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, испытывающий давление из-за тесных связей с Россией после начала спецоперации на Украине, отклонил предложение войти в совет директоров российской компании "Газпром".

"От выдвижения в совет директоров "Газпрома" я давно отказался. И сообщил об этом компании. Поэтому сегодняшние сообщения (о выдвижении) меня удивляют", — написал он в соцсети.

Ранее Шредер покинул совет директоров компании "Роснефть". Аналогично поступили экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и директор компании Nord Stream AG Маттиас Варни.

Ранее Европарламент предложил ввести санкции против Шредера, если он не покинет занимаемые им должности в российских компаниях. Брюссель может заблокировать все европейские активы Шрёдера.

Кроме этого, в Германии бывшего канцлера лишили части привилегий, которые полагаются экс-главе федерального правительства. Der Spiegel писало, что политик остался без бюро в Бундестаге, а также без сотрудников.

В ФРГ экс-канцлера критикуют за недостаточно жесткую позицию по отношению к России. Так, в конце апреля до 14 запросов с требованием исключить его из Социал-демократической партии Германии поступило в региональное отделение в Ганновере – по месту жительства Шредера.

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