Площадь возгорания — 150 квадратных метров

Храм постройки XVII века загорелся в Москве. Площадь возгорания – 150 квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

"Храм Петра и Павла в Лефортове загорелся на площади 150 квадратных метров. В настоящее время наблюдается открытое горение", — приводит слова источника агентство ТАСС.

Храм Петра и Павла - приходской храм в Лефортовском районе Москвы. Он был освящен в 1613 году в честь Николая Чудотворца при участии царя Михаила Федоровича Романова. На месте происшествия работают расчеты пожарных и спасатели.

Позже в экстренных службах уточнили, что загорелась крестильня при Храме Петра и Павла в Лефортове. В настоящее время пожар локализован.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"