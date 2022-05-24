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Храм постройки XVII века загорелся в Москве

22:14
  • вторник
  • 24 мая 2022

Площадь возгорания — 150 квадратных метров

Храм постройки XVII века загорелся в Москве. Площадь возгорания – 150 квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

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"Храм Петра и Павла в Лефортове загорелся на площади 150 квадратных метров. В настоящее время наблюдается открытое горение", — приводит слова источника агентство ТАСС.

Храм Петра и Павла - приходской храм в Лефортовском районе Москвы. Он был освящен в 1613 году в честь Николая Чудотворца при участии царя Михаила Федоровича Романова. На месте происшествия работают расчеты пожарных и спасатели.

Позже в экстренных службах уточнили, что загорелась крестильня при Храме Петра и Павла в Лефортове. В настоящее время пожар локализован.

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