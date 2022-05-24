Минобороны заявило о кризисе в подконтрольных Киеву регионах

На Украине голодают более 8 миллионов человек

Более 8 миллионов жителей Украины голодают. Данные Детского фонда ООН привел на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ситуацию в подконтрольных Киеву регионах он назвал критической.

При этом Киев, несмотря на дефицит продуктов и угрозу продовольственного кризиса, продолжает потворствовать странам Запада, которые вывозят с Украины зерно.

"Лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке, стремятся как можно скорее вывезти зерно с Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым коридорам солидарности, абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ", - заявил Мизинцев.

Генерал привел данные Детского фонда ООН, согласно которым на Украине голодают 8,7 миллиона человек. Также подсчитано, что более 22% украинских детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания, передает ТАСС.

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