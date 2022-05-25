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В Запорожской области заявили о планах войти в состав России

09:17
  • среда
  • 25 мая 2022

Но сначала необходимо освободить областной центр

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион должен войти в состав России в качестве субъекта.

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"Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", - сказал Рогов (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что население Запорожья "абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы".

Как при этом заметил Рогов, сначала необходимо освободить областной центр - город Запорожье.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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