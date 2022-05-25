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Власти согласовали индексацию МРОТ и прожиточного минимума

09:23
  • среда
  • 25 мая 2022

Окончательное решение примет президент

Как пишет в среду со ссылкой на источники газета "Ведомости", правительство России согласовало индексацию страховых пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%.

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Уточняется, что окончательное решение по поводу уровня повышения этих выплат примет Владимир Путин.

Прежде в Кремле сообщили, что сегодня президент России примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам.

Внеплановая индексация МРОТ и всех социальных выплат была анонсирована в середине апреля. Помощник президента Максим Орешкин заявил, что у страны сформирован достаточный запас финансовой прочности, поэтому социальные расходы увеличатся.

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