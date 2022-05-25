США запретили России обслуживать внешний госдолг

Выплаты невозможны со счетов Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния

В среду, 25 мая, в 7:00 по московскому времени истекла генеральная лицензия Минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. Прежде в ведомстве заявили, что продлевать лицензию не будут.

"Если Россия не найдет способ продолжить эти платежи и допустит технический дефолт, не думаю, что это как-то существенно изменит ее положение, ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала", - отмечала ранее американский министр финансов Джанет Йеллен.

Как говорят в Штатах, теперь российский Минфин не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США.

Выплаты невозможны со счетов Минфина, Банка России и Фонда национального благосостояния.

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