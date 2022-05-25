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Убиты 19 детей: главное о стрельбе в техасской школе

08:10
  • среда
  • 25 мая 2022

Нападавший ликвидирован полицейскими

В американском городе городе Ювалд, штат Техас, 18-летний местный житель Сальвадор Ромас открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки в начальной школе. Телеканал CNN сообщает со ссылкой на власти, что убиты 19 детей и двое взрослых.

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Госпитализированы 13 школьников и 45-летний взрослый. Официальных данных об их состоянии пока нет. Кроме того, сообщается о двух получивших ранения сотрудниках правоохранительных органов.

Стрелявший был ликвидирован полицейскими. Также есть информация о том, что перед нападением на школу Ромас стрелял в свою бабушку. Она находится в больнице в критическом состоянии.

Как сообщил бывший одноклассник Ромаса, за несколько дней до случившегося молодой человек отправил ему фото оружия и боеприпасов. Известно, что стрелявший работал в забегаловке "Вендис".

На происшествие уже отреагировал президент США Джо Байден. "Как народ мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать", - сказал глава государства.

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