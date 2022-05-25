Найдено лекарство от оспы обезьян

Исследование провели медики из Британии

Как говорится в публикации в журнале Lancet, медики из Великобритании успешно подавили случай заражения оспой обезьян при помощи лекарства от человеческой оспы - текомвиримата.

Изначально специалисты в ходе исследования пытались подавить болезнь при помощи двух противовирусных лекарств - текомвиримата и бринцидофовира (был создан для борьбы с "ветрянкой").

Бринцидофовир видимого облегчения пациентам не принес, повысив при этом нагрузку на печень. Текомвиримат же улучшил самочувствие и ускорил выздоровление, не вызвав побочных эффектов.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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