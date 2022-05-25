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Китай призвал создать зеленый коридор для вывоза зерна из России и Украины

09:25
  • среда
  • 25 мая 2022

Пекин подчеркнул, что "никогда не остается в стороне"

Международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из России и Украины. Такое заявление в среду, 25 мая, сделал министр иностранных дел Китая Ван И.
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Политик провел в формате видеоконференции разговор с главой МИД Германии Анналеной Бербок, в ходе которого подчеркнул, что Китай не остается в стороне при решении важнейших мировых вопросов.

Пекин намерен придерживаться ответственной позиции и постоянно оказывать экстренную продовольственную помощь странам, которые нуждаются в этом больше всего, заявил Ван И.

Китайский министр заявил, что КНР готова проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле абсолютно согласны с угрозой мирового продовольственного кризиса. При этом представитель Кремля подчеркнул, что источником проблемы, которая ведет к угрозе мирового голода, не Россия, а те, кто ввел антироссийские санкции и сами рестрикции.

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