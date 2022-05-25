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Американский генерал заявил о риске войны между великими державами

09:25
  • среда
  • 25 мая 2022

В США назвали недопустимым достижение Россией целей спецоперации

Соединенные Штаты должны сделать все возможное для сохранения мира и стабильности вместо начала войны между великим державами. Такое мнение во вторник, 24 мая, высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
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Американский военный отметил, что "две великие державы — Россия и Китай — имеют большое значение".

При этом Милли выразил убежденность в том, что если США допустят достижение Россией целей спецоперации на Украине, "набор правил, установленных после 1945 года, вылетит в окно". Тогда "в ближайшие годы будет очень плохо".

Обращаясь к выпускникам корпуса подготовки офицеров запаса Принстонского университета, генерал возложил на них ответственность за то, чтобы "мир между великими державами, созданный в 1945 году, устоял и мы передали его будущим поколениям", сообщает ТАСС.

Ранее по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине.

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Марк Милли
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