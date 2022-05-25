Американский генерал заявил о риске войны между великими державами

В США назвали недопустимым достижение Россией целей спецоперации

Соединенные Штаты должны сделать все возможное для сохранения мира и стабильности вместо начала войны между великим державами. Такое мнение во вторник, 24 мая, высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Американский военный отметил, что "две великие державы — Россия и Китай — имеют большое значение".

При этом Милли выразил убежденность в том, что если США допустят достижение Россией целей спецоперации на Украине, "набор правил, установленных после 1945 года, вылетит в окно". Тогда "в ближайшие годы будет очень плохо".

Обращаясь к выпускникам корпуса подготовки офицеров запаса Принстонского университета, генерал возложил на них ответственность за то, чтобы "мир между великими державами, созданный в 1945 году, устоял и мы передали его будущим поколениям", сообщает ТАСС.

Ранее по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"