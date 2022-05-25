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"Известия": в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров

09:33
  • среда
  • 25 мая 2022

Предполагается, что это не приведет к подорожанию билетов

Министерство транспорта России обсуждает с представителями авиационной отрасли введение дополнительного сбора, который будут взимать с пассажиров при оформлении авиабилетов на рейсы по стране. Об этом в среду, 25 мая, рассказали источник на рынке.
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Полученные таким образом деньги предлагается аккумулировать в формирующемся резервном фонде поддержки пассажиров, предназначенном на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров. Речь идет о случаях, например, банкротства авиакомпании — тогда ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет.

В письме вице-президента АО "ТКП" (бывшая "Транспортная клиринговая палата") Алексея Шубенкова в Минтранс утверждается, что новый сбор не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как "будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством".

Источники рассказали, что величина сбора еще не установлена. Обсуждается сумма в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета. Часть этих средств может пойти оператору системы за оказание услуги, пишут "Известия".

Ранее российское правительство удвоило объем средств, предназначенных аэропортам центральных и южных регионов России для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей 19 мая подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

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