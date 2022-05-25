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Самым холодным днем в Москве с начала месяца стало 24 мая

09:35
  • среда
  • 25 мая 2022

Максимальная температура не достигала 10 градусов

Максимальная температура воздуха во вторник, 24 мая, в Москве не превышала 9,9 градуса тепла. В результате этот день стал самым холодным с начала месяца, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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Синоптик отметил, что в среду, 25 мая, в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В Москве столбики термометров могут достичь 12-14 градусов тепла, в Московской области — 10-15 градусов тепла.

При этом ожидается северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление окажется на уровне нормы и составит 747 мм ртутного столба, цитирует Леуса ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе прогнозируется ощутимое потепление, в последние весенние дни столбики термометров могут достигать 20-градусной отметки. При этом в Москве будет облачно и тепло, а постоянные небольшие осадки сохранятся до конца недели 29 мая.

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