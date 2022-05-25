ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Запад решает свои задачи": эксперт о планах по вывозу зерна с Украины

09:12
  • среда
  • 25 мая 2022

Об Украине мало кто думает

Украинское зерно необходимо вывезти в Европу любой ценой. Британская пресса сообщила, что министр иностранных дел Элизабет Трасс выступает за создание коалиции стран, которые должны разблокировать украинские порты и организовать охраняемые морские конвои. Опустошение украинских зернохранилищ, как поясняют в ЕС, имеет целью предотвратить угрозу продовольственного кризиса в мире, которая становится всё более реальной с учётом того, что 30 процентов пшеницы на мировой рынок поставляют Россия и Украина. Обвинения наш адрес - это уже привычное объяснение любой проблемы. Но в стремлении создать свои запасы зерна, европейцы умалчивают о том, что их планы приведут к продовольственному кризису на Украине.

Об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Страны Запада решают свои задачи, среди которых украинская кампания против Россия является одной из целей. Другая цель – всячески укреплять собственную экономическую безопасность, в продовольственном плане в данном случае. Еще одна цель – получить что-то от Украины, что сможет укреплять их позиции на более широкой международной арене, добавлять им какой-то значимости, особенно европейцам. Что касается Украины, то они потом получат гуманитарную помощь. Получат они ее из рук Евросоюза, то есть должны ему быть благодарными", - сказал Бордачев.

Полную версию комментария эксперта смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.