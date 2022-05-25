"Запад решает свои задачи": эксперт о планах по вывозу зерна с Украины

Об Украине мало кто думает

Украинское зерно необходимо вывезти в Европу любой ценой. Британская пресса сообщила, что министр иностранных дел Элизабет Трасс выступает за создание коалиции стран, которые должны разблокировать украинские порты и организовать охраняемые морские конвои. Опустошение украинских зернохранилищ, как поясняют в ЕС, имеет целью предотвратить угрозу продовольственного кризиса в мире, которая становится всё более реальной с учётом того, что 30 процентов пшеницы на мировой рынок поставляют Россия и Украина. Обвинения наш адрес - это уже привычное объяснение любой проблемы. Но в стремлении создать свои запасы зерна, европейцы умалчивают о том, что их планы приведут к продовольственному кризису на Украине.

Об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Страны Запада решают свои задачи, среди которых украинская кампания против Россия является одной из целей. Другая цель – всячески укреплять собственную экономическую безопасность, в продовольственном плане в данном случае. Еще одна цель – получить что-то от Украины, что сможет укреплять их позиции на более широкой международной арене, добавлять им какой-то значимости, особенно европейцам. Что касается Украины, то они потом получат гуманитарную помощь. Получат они ее из рук Евросоюза, то есть должны ему быть благодарными", - сказал Бордачев.

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