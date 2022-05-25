Звезда "Мистера Бина" всех напугал

Собаки убежали из дома, кошки испытали стресс, простые люди подумали: ну, началось. Началось русское вторжение в Британию! Жители английского городка Котсуолдс ровно в 22:00 попадали с кроватей от жуткой канонады. Газета Daily Star описала как это было, дав слово очевидцам: "На этот раз всё было так, как будто нас бомбили русские. Наши собаки сходили с ума, бегая по дому", "Звучит довольно неприятно, но я действительно думала, когда это началось: "О боже, русские здесь!""

Русские оказались ни при чём. Дебош устроил свой, местный. Комик Роуэн Аткинсон, известный как Мистер Бин, решил фейерверком отметить сорокалетие Луизы Форд. Местные жители требуют провести расследование и наказать Мистера Бина за полученный стресс.

Паранойя, скажете? А американские эксперты давно предупреждали! Русские, оказывается, командуют даже неопознанными летающими объектами, которые выводят из строя американскую военную инфраструктуру. Ещё в прошлом году издание Daily Star сообщало, что Владимир Путин направил НЛО "в форме пирамиды" в сторону корабля ВМС США. И видео прилагается. Эксперт, бывший сенатор подтвердил.

"Всегда помните: Россия, Советский Союз управляется человеком, который управлял КГБ. У них единовременно было не меньше 31 тысячи агентов. Тут замешана Россия, в этом нет никаких сомнений", - заявил Гарри Рид.

Ну какие тут ещё доказательства нужны? Кстати, американское Минобороны за НЛО давно присматривает. И вот, наконец, американский Конгресс неделю назад провел публичные слушания по неопознанным летающим объектам, чтобы послушать военных разведчиков. Конгрессменам были представлены видеоролики, на которых только эксперты по инопланетянам сумели бы рассмотреть объекты внеземного происхождения. Законодателям рассказали, что из 144 летающих объектов, замеченных в 2021 году, 18 "продемонстрировали чрезвычайно необычное поведение в полёте", а некоторые даже двигались против ветра. Если против ветра, это точно русские. Вероятно, опять заблудились

Когда фейерверки и мутные треугольники на экране, летящие против ветра служат доказательством российской угрозы, нашим западным друзьям можно порекомендовать лишь пореже читать жёлтую прессу и не слушать своих же политиков. У которых в действительности всё не так как на самом деле.

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