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Минобороны показало кадры работы С-300В в ходе спецоперации

08:43
  • среда
  • 25 мая 2022

Система прикрывает российскую группировку войск

Минобороны публикует впечатляющие кадры работы зенитной ракетной системы С-300В в ходе специальной военной операции.

Наши расчеты несут боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ. Недавно были ликвидированы несколько вражеских беспилотников "Байрактар".

С-300 способны обнаруживать, брать на сопровождение и определять все типы целей противника, а огневые средства - уничтожать неприятеля на расстоянии до 100 километров.

"Мы ведем успешную борьбу с оперативно-тактическими ракетами типа "Точка-У", с пилотируемой авиацией супостата. И беспилотная летательная авиация не представляет для нас серьезную проблему. Посему, исходя из того, что мы несем боевое дежурство в круглосуточном режиме, считаю, что мы надежно прикрываем все объекты как военного, так и гражданского назначения", - рассказал командир батареи С-300В Александр.

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