Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в ходе специальной военной операции.

Ефрейтор Татьяна Парамонова, несмотря на минометный обстрел националистов, вынесла с поля боя 6-х раненых десантников и доставила их на автомобиле в полевой госпиталь. С начала спецоперации медик Парамонова спасла жизни многим солдатам и офицерам.

Капитан Сергей Сопляков во время корректировки огня наших подразделений артиллерии при помощи беспилотников попал под встречный обстрел. Но даже получив контузию, продолжил выполнять боевую задачу. В результате артиллерийские и минометные позиции, бронетехника и до 50 боевиков были уничтожены.

Младший сержант Камран Гасымов, несмотря на осколочное ранение руки и непрекращающиеся атаки неприятеля, сумел восстановить связь на поврежденной линии между командным пунктом и пунктом управления беспилотниками. Переданные координаты позволили ликвидировать военную технику и большое количество радикалов.

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