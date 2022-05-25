КНДР запустила три ракеты в сторону Японии

Две из них упали в Японском море

Пхеньян запустил три баллистические ракеты в направлении Японского моря. Одна из них, по мнению южно-корейских военных, может быть межконтинентальной малой дальности.

Именно она пролетела самое большое расстояние в 760 километров при максимальной высоте 60 километров. Как заявили в Токио, два снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. О третьем пока не сообщается.

Это уже 17-е подобные испытания Северной Кореи с начала года в нарушение резолюций ООН. Вашингтон, Сеул и Токио осудили действия Пхеньяна. Южная Корея и США провели ответные пуски ракет класса "земля-земля".

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