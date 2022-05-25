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В российских школах прозвенит последний звонок

09:01
  • среда
  • 25 мая 2022

Со школой уже попрощались выпускники из Приморья

Сегодня в большинстве российских школ прозвучит последний звонок. И хотя единой даты в этом году нет, во многих регионах торжественные линейки пройдут именно 25 мая.

Во Владивостоке одиннадцатиклассники уже попрощались с учебными заведениями и преподавателями. Прозвучали традиционные напутствия для тех, кто отправляется во взрослую жизнь.

Впрочем, расслабляться и праздновать времени нет, уже завтра - ЕГЭ по географии, химии и литературе. Последний госэкзамен - информатика - пройдет 21 июня.  Самый популярный предмет у выпускников столицы Приморья в этом году - обществознание, далее идут информатика и физика.

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