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Александр Калягин отмечает юбилей

09:12
  • среда
  • 25 мая 2022

Народному артисту исполнилось 80 лет

Сегодня юбилей отмечает народный артист, который не нуждается в представлении, достаточно упомянуть театр Et Cetera или вспомнить одну из его незабываемых ролей: Александру Калягину — 80!

В профессию пришел не сразу: окончив мединститут, он проработал два года врачом скорой помощи. Потом было поступление в Щукинское училище и трудное начало карьеры. Позже пришла всенародная любовь и слава. Роль в картине "Здравствуйте, я ваша тетя" у россиян до сих пор самая любимая. Правда сам Калягин предпочитает чтобы вспоминали не  тетушку из Бразилии, а  Чичикова или Ленина, образы которых он блестяще воплотил на экране и на сцене. 

Коллеги восхищаются его талантом и скромностью. А сам он вот уже 30 лет руководит своим театром и продолжает верно служить искусству, без которого, по его словам, "человечество одичает".

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Александр Калягин
Александр Калягин
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