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В России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей

09:45
  • среда
  • 25 мая 2022

ДАнные приводит организация "ЛизаАлерт"

Руководитель "Школы "ЛизаАлерт" Алина Павлюкова сообщила, что по всей России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей.

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"Ежегодно в России пропадают более 40 тысяч детей. По официальной статистике МВД России, в 2021 году поступило более 43 тысяч заявлений по поиск детей, и с учетом прошлых лет 1086 детей до сих пор не найдено", - сказала она в беседе с РИА "Новости".

Как добавила Павлюкова, в "ЛизаАлерт" за 2021 год поступили 8582 заявки на поиск детей в природной среде и в городе по всей России (7803 найдены живыми), за 2022 год - 3181 заявка (2831 ребенок найден).

По данным организации, чаще всего пропадают самостоятельно покидающие дом дети подросткового возраста. Основные причины - конфликты в семье и в школе.

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