ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач предупредила об опасности хронического дефицита йода

09:49
  • среда
  • 25 мая 2022

У 20-40% населения России имеются заболевания щитовидной железы

Заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Екатерина Трошина заявила, что в России у 20-40% населения имеются заболевания щитовидной железы.

Врач предупредила об опасности переизбытка витамина С
Эндокринолог объяснил, как сохранить нормальный вес при COVID-19

"При этом 80% из них вызваны хроническим дефицитом йода в питании", - уточнила специалист (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, потребление йода россиянами составляет не более 80 мкг в сутки. Это ниже нормы в два-три раза.

За последние 10 лет в России заболеваемость патологиями щитовидной железы увеличилась вдвое, добавила Трошина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Йод
Йод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.