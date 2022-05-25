Врач предупредила об опасности хронического дефицита йода

У 20-40% населения России имеются заболевания щитовидной железы

Заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Екатерина Трошина заявила, что в России у 20-40% населения имеются заболевания щитовидной железы.

"При этом 80% из них вызваны хроническим дефицитом йода в питании", - уточнила специалист (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, потребление йода россиянами составляет не более 80 мкг в сутки. Это ниже нормы в два-три раза.

За последние 10 лет в России заболеваемость патологиями щитовидной железы увеличилась вдвое, добавила Трошина.

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