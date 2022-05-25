Британец зачитал 39-часовой рэп и попал в Книгу рекордов

35-летний Даниэль Алкон работает школьным учителем

Работающий школьным учителем в испанской Валенсии британец Даниэль Алкон (35 лет) попал в Книгу рекордов Гиннесса - он читал фристайлом рэп 39 часов 37 минут и 54 секунды, передает агентство United Press International.

Трансляцию своего марафона Алкон (сценический псевдоним DAlcon) вел на YouTube.

"Спасибо моей команде, которая внесла большой вклад, и тем, кто смотрел это вживую хотя бы в течение одной секунды", - написал он в соцсетях.

Предыдущий рекорд - 33 часа 33 минуты и 16 секунд - был установлен в 2020 году американским рэпером Watsky.

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