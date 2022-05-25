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Сергей Собянин объявил амнистию по "ковидным" штрафам

09:13
  • среда
  • 25 мая 2022

Власти прекратят взыскивать неуплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице ковидную амнистию. Власти города прекратят взыскивать неуплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Граждане и бизнес смогут получить субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов.

"В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Амнистия вступит в силу с 1 июня.  Она не коснется тех, кто не соблюдал режим самоизоляции в период заболеваемости коронавирусом.

"И понятно почему: если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей", - подчеркнул мэр Москвы.

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