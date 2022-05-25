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Захарова назвала "самоубийством" отказ ЕС от нефти из России

09:57
  • среда
  • 25 мая 2022

Союз демонстрирует "суицидальные наклонности"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik возможный отказ Евросоюза от российской нефти.

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"Это будет настоящее самоубийство ЕС. Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что в ЕС присутствует экспертиза, так что властям объединения должны быть понятны последствия такого решения.

Ранее стало известно, что эмбарго на нефть из России обсуждается в рамках шестого пакета санкций ЕС. Венгрия пока что блокирует предложение, опасаясь за собственную экономику.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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