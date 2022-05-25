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Роспотребнадзор объяснил невозможность эпидемии оспы обезьян в России

09:59
  • среда
  • 25 мая 2022

В стране не выявили еще ни одного случая этого заболевания

В России невозможна эпидемия оспы обезьян с учетом имеющихся условий. Такое мнение в среду, 25 мая, высказал советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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Эксперт напомнил, что в стране "сохранилась какая-то категория пожилых привитых" от оспы — в Советском Союзе такая прививка была обязательной до 1980 года.

Что касается вероятности завоза оспы обезьян, "если к нам приезжают", на этот случай в России имеется тест-система разработки института "Вектор". Малеев назвал наличие тестов одним из ключевых пунктов защиты от распространения заболевания.

Разработка "Вектора", по словам специалиста, позволяет выявить и черную оспу, и оспу обезьян, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что медицинская маска защитит организм от проникновения вируса, вызывающего оспу обезьян. Однако она подчеркнула, что сейчас носить маски нет необходимости — рисков для населения России нет.

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