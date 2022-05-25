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ЕС заморозил активы российских бизнесменов на 10 млрд евро

10:00
  • среда
  • 25 мая 2022

Данные представила Еврокомиссия

Европейские власти в рамках антироссийских санкций заблокировали активы предпринимателей из России на общую сумму 10 млрд евро. Такие данные представила Еврокомиссия.
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Для сравнения: по состоянию на 8 апреля сумма замороженных активов российских бизнесменов составляла 6,7 млрд евро, сообщает агентство DPA.

Ожидается, что в среду, 25 мая, Еврокомиссия представит законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.

Ранее сообщалось, что в ЕС собираются принять законодательную норму, согласно которой доходы от замороженных активов российских предпринимателей, попавших под санкции ЕС, могут быть использованы для восстановления Украины.

В США выдвинута законодательная инициатива, в соответствии с которой активы, замороженные и изъятые у российских физических и юридических лиц в рамках санкций, можно будет направить на укрепление южной границы США.

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