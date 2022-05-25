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Торговый оборот между Россией и Ираном уверенно растет

10:33
  • среда
  • 25 мая 2022

Необходимо продолжать снимать административные барьеры

Вице-премьер Александр Новак рассказал в ходе Ирано-Российского торгового форума, что страны продолжают создаваться условия для поступательного развития отношений.

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"По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами вырос на 81%, достиг максимального уровня за последние годы - почти $4 млрд. В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал - более чем на 10%", - сказал заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Новак добавил, что Москва и Тегеран взяли курс на снятие ограничений по пути импорта. Особое значение в данном контексте имеет налаживание торговли в национальных валютах.

"Нам надо продолжать снимать административные барьеры и упрощать бюрократические процедуры", - заметил вице-премьер.

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