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ЦБ не исключил дальнейшее снижение ключевой ставки

10:17
  • среда
  • 25 мая 2022

Этот вопрос будет обсуждаться 26 мая

Снижение инфляционных ожиданий является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки. Об этом говорится в комментарии Банка России, опубликованном в среду, 25 мая.
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Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0–23,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Инфляционные ожидания населения при этом снижаются второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий относительно экономических перспектив России. Медианная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед в мае составила 11,5% (- 1 п.п. к апрелю).

Оценки сберегательных настроений населения в мае выросли, достигнув максимальных значений с марта 2021 года, а ценовые ожидания предприятий на три месяца снизились в мае во всех сферах деятельности.

В четверг, 26 мая, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Следующее плановое заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 10 июня, сообщается на официальном сайте Банка России.

Ранее в Центробанке отмечали, что структурной перестройке экономики России поможет снижение ключевой ставки. По прогнозам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в 2022 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне от 12,5 до 14%. В 2023 году ставка снизится до 9-11%, а в 2024-м – до 6-8%.

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