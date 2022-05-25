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Попова оценила необходимость вакцинации от оспы обезьян

10:57
  • среда
  • 25 мая 2022

В России пока не выявляли случаи этой болезни

Необходимости прививаться в связи с распространением оспы обезьян в настоящее время нет. Об этом в среду, 25 мая, рассказала главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор объяснил невозможность эпидемии оспы обезьян в России

Попова напомнила, что на сегодняшний день выявлено 228 случаев на весь мир. С учетом особенностей формирования эпидемиологического процесса, по мнению специалиста, "вовлекать людей, нагружать дополнительно иммунную систему не надо".

Глава Роспотребнадзора уточнила, что оснований прививаться от оспы обезьян на сегодняшний день нет даже врачам.

Также Попова подчеркнула, что вирусы оспы разных видов животных не мутируют в течение всего периода наблюдения за ними, поэтому предполагать, что он изменится, нет оснований. Соответственно, нет и оснований для иммунизации населения, цитирует эксперта "Интерфакс".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еще не наступила ситуация, "когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения" от оспы обезьян. При этом в ВОЗ отметили, что запас вакцин и антивирусных препаратов для немедленного использования ограничен.

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