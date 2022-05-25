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Курс евро упал ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года

10:21
  • среда
  • 25 мая 2022

Доллар опустился до значений февраля 2018 года

Российская валюта в начале торгов на Московской бирже продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро с закрытием предыдущей сессии.

Курс евро на утро среды, 25 мая, опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, передает ТАСС.

Стоимость доллара упала ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года.

Ранее стало известно, что 26 мая Центробанк проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. В ЦБ видят пространство для дальнейшего ее снижения.

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