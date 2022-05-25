Голикова назвала многодетность национальной идеей России

Вице-премьер подчеркнула важность поддержки семей с детьми

Перед российским правительством в первую очередь стоят задачи соблюдения социальных гарантий семей с детьми, а также помощи беременным женщинам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом в среду, 25 мая, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в кабмине социальную сферу.

Во время заседания "Семья — национальная идея суверенной России" в рамках XXX международных образовательных чтений Голикова заявила, что многопоколенная, многодетная семья является национальной идеей России.

Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях, подчеркнула вице-премьер.

Замглавы правительства отметила, что поддержка института семьи важна не только со стороны государства, но и церкви, предпринимательского сообщества, политиков, деятелей культуры, сообщает ТАСС.

В Москве ранее состоялась конференция "Здоровая семья — сильная Россия", на которой обсуждались вопросы поддержки материнства и семей с детьми. Мероприятие было организовано в преддверии форума многодетных семей, который пройдет в столице 15 и 16 июня.

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