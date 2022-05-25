ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бренд одежды Marks & Spencer покидает Россию

10:49
  • среда
  • 25 мая 2022

Бизнес столкнулся с двумя проблемами

Британский бренд одежды Marks & Spencer полностью уйдёт с российского рынка.
Zara может вернуться в Россию под созвучным брендом

Об этом компания сообщила в отчете по итогам первого квартала, передает ТАСС. Бизнес столкнулся с двумя проблемами – это последствия пограничных проблем с ЕС и прекращение поставок франчайзинговому партнеру в России.

"Мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 миллионов фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине", - говорится в сообщении.

Бренд Marks & Spencer приостановил деятельность на территории России 3 марта в связи со спецоперацией на Украине. Однако из-за юридических особенностей работы франчайзи несколько магазинов оставались открытыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Marks & Spencer
Marks & Spencer
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.