Бренд одежды Marks & Spencer покидает Россию

Бизнес столкнулся с двумя проблемами

Британский бренд одежды Marks & Spencer полностью уйдёт с российского рынка.

Об этом компания сообщила в отчете по итогам первого квартала, передает ТАСС. Бизнес столкнулся с двумя проблемами – это последствия пограничных проблем с ЕС и прекращение поставок франчайзинговому партнеру в России.

"Мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 миллионов фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине", - говорится в сообщении.

Бренд Marks & Spencer приостановил деятельность на территории России 3 марта в связи со спецоперацией на Украине. Однако из-за юридических особенностей работы франчайзи несколько магазинов оставались открытыми.

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