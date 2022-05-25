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Путин: Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире

11:23
  • среда
  • 25 мая 2022

Россия всегда придавала особое значение развитию дружественных отношений с африканскими партнерами

Президент России Владимир Путин поздравил глав африканских государств и правительств с Днем Африки, сообщает пресс-служба Кремля.

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Как отметил глава государства, Россия всегда придавала особое значение развитию дружественных отношений с африканскими партнерами. В частности, хорошие условия для расширения плодотворного сотрудничества создал состоявшийся в 2019 году в Сочи саммит Россия - Африка.

"Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим разработку и реализацию многих полезных и перспективных проектов и инициатив в самых различных областях на благо наших стран и народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Африке и во всем мире", - добавил российский лидер в телеграмме.

По словам Путина, за прошедшие два десятилетия африканским государствам совместными усилиями удалось многого добиться. Африка сегодня пользуется растущим авторитетом на мировой арене, играет значительную роль в решении важных вопросов.

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