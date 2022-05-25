Минобороны: порт Мариуполя заработал в обычном режиме

Разминирование акватории порта завершено

Порт Мариуполя разминирован и начал работу в обычном режиме. Об этом сообщили в российском Минобороны. С 8 утра действует гуманитарный коридор для безопасного выхода иностранных судов. Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных взяли под контроль уже 219 населённых пунктов. Союзным войскам удалось освободить Светлодарск.

Российские саперы завершили разминирование мариупольского порта. Тщательно обследована вся акватория и судоходный фарватер, 18 причалов и 32 судна. В результате пять кораблей, которые были заблокированы из-за минной опасности, смогли выйти в море. В портах южных городов Украины сейчас находятся 75 иностранных судов. Ежедневно с 8 утра до 7 вечера Вооруженные силы России открывают для них коридор - полосу движения, длинной 80 и шириной три мили.

Постоянный контроль воздушной обстановки в освобожденных районах Украины осуществляют подразделения войск ПВО. По позициям националистических формирований круглосуточно работает российская авиация. Вертолеты Ка-52 с дистанции 5 километров нанесли удар по укрепрайону. Уничтожены пункт управления и бронетехника.

В Донецкой народной республике основные бои сейчас идут в районе Красного Лимана. Более половины города уже занимают подразделения российской армии. Подразделения ВСУ отходят на юг. В плен взяты десятки украинских военных.

"Проходил службу в 79 бригаде, во втором батальоне. Навыков никаких не получил. Нас ничему не обучали, никаких занятий с нами не проводили. Организация на нуле, хромает на две ноги", - говорит один из них.

А в Луганской народной республике освобожден город Светлодарск. Подразделения союзных войск встречают местные жители.

Киев и Запад в окончании войны не заинтересованы. Утром на украинско-польской границе были замечены грузовики с американскими гаубицами М-777. В Харькове мужчин призывного возраста ловят уже прямо на улицах. Сегодня президент Зеленский продлил военное положение в стране еще на три месяца.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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