Стрельба в техасской школе: погиб 21 человек

Это самое крупное массовое убийство в США за последние десять лет

В штате Техас местный житель открыл стрельбу по ученикам начальной школы. В списке погибших 21 человек, большинство - маленькие дети. Президент Байден грозит объявить войну оружейному лобби.

По всей стране в знак траура по погибшим приспускают государственные флаги, а видеозаписи с места трагедии уже распространились по соцсетям. Как видно по кадрам, многие свидетели массового убийства спешили запечатлеть происходящее на камеры телефонов. Трагедия произошла в городке Ювалде, штат Техас. И страшна не только количеством погибших, а тем, что большинство из них – маленькие дети.

"Стрелявшего звали Сальвадор Рамос, 18-ти лет, проживавший в Ювалде. Он бросил свой автомобиль, вошёл в начальную школу, вооружённый пистолетом и, возможно, винтовкой. Там он открыл стрельбу и убил – это ужасно и непостижимо – 14 учеников и учителя", - сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Вскоре число погибших возросло до 21. Несколько человек ранены. Нападавший застрелен на месте полицией. Установлено, что он действовал в одиночку, а перед нападением на школу стрелял в собственную бабушку. Американцы в ужасе – трагедия стала самой кровопролитной за последние десять лет. Вопрос о свободном обороте оружия снова самый актуальный. Президент Байден, чей рейтинг на фоне инфляции обновил очередной антирекорд, опустившись до 36 процентов, отчаянно пытается разыграть эту карту. В обращении к нации президент цитирует Библию и задаёт риторические вопросы.

"С тех пор, как я побывал на месте массового убийства в Коннектикуте, зарегистрировано более 900 случаев стрельбы в школах. Я узнал о случившемся, когда возвращался на самолёте из Азии. И вот, что меня поразило: почему подобное чаще всего происходит в Америке? Почему мы позволяем этому происходить?" – говорит американский лидер.

По словам президента, виной всему не бездействие властей, а оружейное лобби. Которому необходимо объявить войну. Только вот многие граждане считают, что руководство страны должно действовать, а не искать виноватых.

"Я не буду говорить о баскетболе – за последние шесть часов с нашей командой ничего не произошло. Зато за последние десять дней у нас убили темнокожих в Буффало, азиатов в Южной Калифорнии, а теперь – учеников школы. Мне надоели минуты молчания. У нас 50 сенаторов, которые отказываются голосовать по законопроекту об ужесточении правил продажи оружия, потому что боятся потерять власть", - возмущается главный тренер баскетбольного клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Стивен Керр.

А пока американские сенаторы снова начинают обсуждать происходящее, в том же Техасе уже на этой неделе состоится конвенция Национальной стрелковой ассоциации США, объединяющей сторонников права на оружие. В списке почётных гостей – Дональд Трамп и губернатор штата.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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