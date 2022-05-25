Полторы тысячи детей из Донбасса и с Украины пошли в школы Крыма

Многие вместе с родителями в спешке покинули свои дома

В образовательные учреждения Крыма приняли уже почти полторы тысячи детей и подростков, которые покинули опасные районы Донбасса и Украины. Спасаясь от обстрелов ВСУ, семьи берут лишь самое необходимое и бросают родные дома. Многие из них прибывают именно на полуостров.

Алена и Диана из прифронтового города Ясиноватая. Сейчас учатся во втором классе крымской школы села Михайловка. Из родного города выехали с родителями, когда Украина в очередной раз начала стягивать тяжелое вооружение к границам Донецкой народной республики.

"На момент когда мы выезжали, было сравнительно тихо, обстреливали окраины, но в общем терпимо. Но мы знали по 14-у году, чем это могло все обернуться, и поэтому,не задумываясь, как объявили эвакуацию, сразу же собрали сумки, детей, вещи и выехали", - рассказывает Елена Ревенко.

Это было еще в феврале. Месяц жили в пункте временного размещения под Таганрогом – в детском лагере "Приморка".

"25 марта мы сюда приехали, а 27 марта дети уже пошли в школу. Получается, мы за год поменяли третью школу. Это Ясиноватая. Это Приморка. И вот здесь в Михайловке", - говорит Ольга Шелудько.

Даниил сильно переживет – в Ясиноватой остались бабушка и дедушка, которые отказались покинуть родной дом. А еще тяжело заводить новых друзей, каждый раз его спрашивают, что там происходит на Донбассе.

"Я рассказывал, что у нас там иногда стреляли, а так все нормально было. Если сильно, то нас учили как быстро эвакуироваться, прятаться в тир. Там у нас в школе был тир и туда мы прятались", - говорит Даниил Доломанчук.

В Крыму с детьми работают психологи. Проверяют состояние, тревожность, помогают адаптироваться к новому месту.

"Я считаю, что психологическое состояние более-менее стабильное у всех. Проводилось у них беседы познавательные, знакомства с нами, со школой, с детьми", - рассказывает педагог-психолог Ирина Пыльникова.

В Крыму приняли почти полторы тысячи детей с Донбасса. 154 из них пошли в детские сады, остальные в школы. Эвакуированных детей из Донецкой и Луганской народных республик устраивают в школы по месту временного проживания. Причем, учитывая спешку, с которой им пришлось покинуть родные дома, здесь их готовы принимать даже без документов. Достаточно пройти небольшую аттестацию. Принимают не только детей, но и взрослых – на работу. Из Донбасса приезжают специалисты, которых не хватает в регионах.

"Сейчас есть интересные позиции по строителям и инженерам. Я думаю, что такие вакансии всегда востребованы, поэтому у нас процентов 30 есть вакансии на муниципальную службу. Хотели бы эти вакансии грамотными специалистами заполнить", - говорит глава администрации Нижнегорского района Республики Крым Антон Кравец.

В России делают все возможное, чтобы регионы, в которых оказались беженцы, стали для них новым домом. Пусть и временным, ведь большинство эвакуированных всего лишь ждут, когда можно будет, не опасаясь украинских обстрелов, вернуться в Донбасс.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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