Почти 40 тысяч гектаров охвачено природными пожарами в России

За сутки в регионах потушено больше 15 тысяч гектаров

В России природными пожарами охвачено почти 40 тысяч гектаров. За сутки удалось ликвидировать более 50 возгораний - это данные Авиалесоохраны. Сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае и Иркутской области. А в Тыве Минобороны стягивает дополнительные силы и средства.

Военный вертолёт Ми-8 пролетает над районом, где ситуация с лесными пожарами наиболее тяжёлая. Экипаж перебрасывает оборудование и личный состав для борьбы огнём. В Тыве горит больше 4 с половиной тысяч гектаров. Одновременно лётчики с высоты осматривают местность - ищут новые очаги. Следующие вылеты они будут делать уже для сброса воды.

В Иркутской области ситуация тоже напряжённая. Поэтому решили бороться с огнём – с помощью взрывчатки. Так очень быстро прокладывают минерализованные полосы – траншеи, перекинуться через которые огонь уже не может. Этот способ применяют там, куда техника пройти в состоянии.

Быстро справиться с пожарами не позволяют погодные условия: 30-градусная жара и отсутствие осадков. На юге Сибири такая погода стоит уже больше двух недель. Из-за так называемых сухих гроз в Красноярском крае возникла целая вереница пожаров в труднодоступных местах. Пожарных туда приходится доставлять вертолётами.

"Буквально в последнюю неделю дали о себе знать пожары, возникающие от грозовой активности. Что, кстати, тоже не совсем обычно для этой территории. Обычно грозовая активность у нас становится источником пожаров в июне, в июле месяце. В этом году это произошло пораньше", - говорит заместитель руководителя Рослесхоза АЛЕКСЕЙ ВЕНГЛИНСКИЙ.

За сутки в регионах потушено больше 15 тысяч гектаров. Однако почти 40 тысяч ещё продолжают гореть. В Хакасии, Иркутской области, Красноярском крае и Тыве введён режим чрезвычайной ситуации.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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