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"Будем платить в рублях": Володин о ситуации с госдолгом

11:00
  • среда
  • 25 мая 2022

Вашингтон стремится создать проблемы России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram отказ Соединенных Штатов продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг.
Володин назвал виновников будущих глобальных кризисов

По словам председателя нижней палаты парламента, Вашингтон стремится создать проблемы России, но у Москвы есть решение.

"Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах", - добавил Володин.

Он уточнил, что рубль сегодня существенно укрепился, так что пусть США и их сателлиты "привыкают" к российской валюте.

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