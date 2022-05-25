"Будем платить в рублях": Володин о ситуации с госдолгом

Вашингтон стремится создать проблемы России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram отказ Соединенных Штатов продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг.

По словам председателя нижней палаты парламента, Вашингтон стремится создать проблемы России, но у Москвы есть решение.

"Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах", - добавил Володин.

Он уточнил, что рубль сегодня существенно укрепился, так что пусть США и их сателлиты "привыкают" к российской валюте.

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