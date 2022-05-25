Россия предоставит гумкоридор для кораблей с продовольствием из портов Украины

Такой проход и так действует ежедневно, отметили в МИД

Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход для украинских судов с продовольствием, что она и делает каждый день. Об этом в среду, 25 мая, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции.

Также Руденко указал на необходимость разминирования со стороны Украины всех портов, где находятся корабли, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле абсолютно согласны с угрозой мирового продовольственного кризиса, однако источником проблемы, которая ведет к угрозе мирового голода, не Россия, а те, кто ввел антироссийские санкции и сами рестрикции. Песков также отметил, что российская сторона не препятствует вывозу зерна с Украины через территорию Польши.

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